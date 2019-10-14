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'nda 93 düzensiz yakalandı

Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı

14.10.2019, 14:30

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 lastik botu durdurdu.

Yunan adalarına geçmek istedikleri tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 47'si Afganistan, 46'sı Suriye uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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