Manisa’da kuş evleri usta elde şekilleniyor

Osmanlı'da serçe, kumru, güvercin gibi kuşların kışın barınmaları için cami, medrese ve türbe gibi yapıların dış cephesine inşa edilen 'kuş evleri' Manisa'da yeniden hayat buldu.

Osmanlı'da serçe, kumru, güvercin gibi kuşların kışın barınmaları için cami, medrese ve türbe gibi yapıların dış cephesine inşa edilen 'kuş evleri' Manisa'da yeniden hayat buldu. Manisalı usta Zeki Demirden, betondan kuş evleri yaparak, eski kültürü yaşatmaya çalışıyor.

TARİHİ MİRAS

Osmanlı mimarisini yansıtan kuş evleri, 64 yaşındaki Zeki Demirden tarafından elde yapılıyor. Kendisine atölye kuran Demirden, çok sevdiği kuşlar için tarihi kuş evleri ve kuş kafesleri üretiyor. Betondan yaptığı kuş evlerini bir haftada bitirdiğini kaydeden Demirden, "Çocukluktan bu yana dekoratif işlere ilgiliyim. Osmanlı döneminde saraylarda ve camilerde kullanılan kuş evlerini yapıyorum. Müşterilerim özellikle tarihi binalara ve mekanlara yerleştirmek amacıyla kuş evleri siparişi veriyor. Betondan kuş evleri büyük ilgi görüyor. Tamamen el oymacılığıyla, aslına uygun olarak şekil veriyorum" diye konuştu.

NERMİN UÇTU