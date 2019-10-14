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'da park halindeki kamyon yandı

Muğla'da park halindeki kamyon yandı

14.10.2019, 11:22

’nın Milas ilçesinde, park halindeki kamyonda çıktı. Kamyonda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Milas'ın Akyol Mahallesi sınırları içerisinde bir yem fabrikası önünde park halinde bulunan 48 LP 096 plakalı kamyonda yangın çıktı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı kamyonun sürücü bölümü büyük oranda zarar gördü, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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