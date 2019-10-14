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'nın ilçesi ayında yazı yaşıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi ekim ayında yazı yaşıyor

14.10.2019, 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,11:15

'da, sonbahara rağmen hava sıcaklığının 27 derecede seyretmesi plajlara da yansıdı. Geçen hafta aralıklarla sağanağın olduğu ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte plajlar, ve İskandinav ülkelerinden turistlerle doldu. Güneşlenen turistler, renkli görüntüler oluşturdu.

'daki plajlar, ayı olmasına rağmen dolarken hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

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