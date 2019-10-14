Muğla'nın Bodrum ilçesi ekim ayında yazı yaşıyor

Muğla Bodrum'da, sonbahara rağmen hava sıcaklığının 27 derecede seyretmesi plajlara da yansıdı. Geçen hafta aralıklarla sağanağın olduğu ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte plajlar, Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinden turistlerle doldu. Güneşlenen turistler, renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'daki plajlar, ekim ayı olmasına rağmen dolarken hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.