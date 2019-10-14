Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Swedish Academy of Sciences) Nobel Ekonomi Ödülü’nün Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildiğini açıkladı.

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Ekonomi Bilimleri'nde 2019 yılı Sveriges Riksbank Ödülü, küresel yoksullukla mücadele konusuna deneysel yaklaşımları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'a verildi" ifadeleri kullanıldı.

47 yaşındaki Esther Duflo, Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan en genç bilim insanı ve ikinci kadın oldu