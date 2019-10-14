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Terör örgütü /'dan 'a havan saldırısı! Yine sivilleri hedef aldılar

Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı! Yine sivilleri hedef aldılar

14.10.2019, 12:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,13:00

/'lı teröristler tarafından ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi. Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan itfaiye tarafından söndürüldü.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan 4 havan mermisi Ceylanpınar ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti.

Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bu arada, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar vatandaşlar olası saldırılara karşı uyarıldı.

Öte yandan, Rasulayn kırsalından yükselen çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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