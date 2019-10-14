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Urla sanat sokağı’nın engelsiz korosu

Urla sanat sokağı’nın engelsiz korosu
Giriş Tarihi: 14.10.2019

'İN Urla ilçesinde, 'nın Nisan'da kurduğu, otizmli ve gençler ile onların annelerinin yer aldığı , birçok festivalde konser verdi.

İZMİR'İN Urla ilçesinde, Türk Kızılayı'nın Nisan'da kurduğu, otizmli ve zihinsel engelli gençler ile onların annelerinin yer aldığı Türk Halk Müziği Korosu, birçok festivalde konser verdi. Sanat Sokağı'ndaki bir sarnıçta yaptıkları provalarda anneleriyle dans edip, şarkılar söyleyen engelliler, ilgiden memnun. Türk Kızılayı Urla Şubesi'nin, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri nedeniyle kurulan koro, engelli gençlerden gelen talep üzerine, Sanat Sokağı'nda çalışmalarını devam ettiriyor. Bayındır'ın Kurtuluşu etkinlikleri ve 3 Ağustos Seferihisar Ata Ekmeği Festivali'nde sahneye çıkan koro, müzikleri, dansları ve şarkılarıyla beğeni topluyor. Türk Kızılayı Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, "Engelli gençlerimizin faaliyetlerini sürdürme çalışmalarına kayıtsız kalmadık" dedi.
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