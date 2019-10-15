  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Çanakkale'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

15.10.2019, 15:59

'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 83 gözetim altına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Babakale ve Kocaköy sahilinde aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu grubun ağaçlık alanda saklandığını belirledi.

Haklarında yasal işlem başlatılan 83 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de 83 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN