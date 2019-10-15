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Haberler > Yaşam > Çanakkale'de lastik bot içinde 55 kaçak göçmen yakalandı

'de içinde 55 yakalandı

Çanakkale'de lastik bot içinde 55 kaçak göçmen yakalandı

15.10.2019, 10:08

'nin ilçesinden yasadışı yollarla 'ın 'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 55 , tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında lastik bot içinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçakların bulunduğu botu durdurdu. Lastik bot içinde 31'i çocuk, 10'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

DHA

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