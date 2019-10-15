Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 13 Ekim'de devriye görevini sürdürürken, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Yücel Başpınar (49), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kaza, geçtiğimiz 13 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Siteler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut Memiş yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, devriye görevini yapan polis memuru Süleyman Topaloğlu yönetimindeki 20 A 7551 plakalı resmi polis aracına kavşakta sağ yandan çarptı.
Denizli'de feci kaza! Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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