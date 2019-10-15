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Denizli'de feci kaza! Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu

15.10.2019, 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019,09:55

'nin ilçesinde geçtiğimiz 'de devriye görevini sürdürürken, kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan (49), tedavi gördüğü hastanede oldu.

, geçtiğimiz 'de saat 03.00 sıralarında Siteler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. 1.33 promil olduğu belirlenen yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, devriye görevini yapan yönetimindeki 20 A 7551 plakalı resmi polis aracına kavşakta sağ yandan çarptı.

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