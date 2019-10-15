Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır "dünyanın sonu"nu bekleyen bir aile bulundu. Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.
Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi.
Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, "dünyanın sonunu" beklediği aktarıldı.
Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.
Hollanda'da 9 yıldır bodrumda "dünyanın sonunu" bekleyen aile bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.