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'da 9 yıldır bodrumda "dünyanın sonunu" bekleyen bulundu

Hollanda'da 9 yıldır bodrumda dünyanın sonunu bekleyen aile bulundu

15.10.2019, 17:18

'da bir evin bodrumunda 9 yıldır ""nu bekleyen bir bulundu. Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.

medyasında çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi.

Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, "dünyanın sonunu" beklediği aktarıldı.

Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.

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