İzmir Ödemiş'te korkutan yangın!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap bina, yangında kullanılamaz hale geldi. İşçilerden Ökkeş Atılgan televizyon seyrettikleri sırada yangını gördüklerini, alevlerin büyümesi üzerine dışarı çıkıp yetkililere haber verdiklerini belirtti.

Gölcük Mahallesi'nde inşaatı devam eden otelde çalışan işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.