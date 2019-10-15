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Keşfettiği pirelere kızlarının adını verdi

Keşfettiği pirelere kızlarının adını verdi
Giriş Tarihi: 15.10.2019

'nin çeşitli bölgelerinden 5 pire türü tespit eden Gaziosmanpaşa Üniversitesi Görevlisi Adem Keskin, 2 pire türüne kızlarının adını verdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 5 pire türü tespit eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Adem Keskin, 2 pire türüne kızlarının adını verdi. Dünya literatüründe daha önce yer almayan Palaeopsylla cinsine ait 2 yeni tür, Ctenophthalmus cinsine ait 2 yeni tür ve 1 yeni alt tür tanımladıklarını söyleyen Keskin, "Palaeopsylla cinsine ait yeni türlerden ilkine büyük kızım Ayşenur'a atfen 'Palaeopsylla aysenurae' ismini verdik. Ctenophthalmus cinsine ait yeni türlerden biri de küçük kızım Beyzanur'a atfen 'Ctenophthalmus beyzanurae' adını aldı. Yeni türler, böcek bilimi alanında önemli dergiler arasında yer alan 2 dergide yayımlandı" dedi

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