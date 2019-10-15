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Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

15.10.2019, 11:24

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeni'in yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yayınlanan son bölümünde heyecan dolu anların yaşandığı Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında yine izleyiciyi ekrana kilitleyen anlar bulunuyor. Peki Sen Anlat Karadeniz'İn yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı...

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar.

Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir?

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Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

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