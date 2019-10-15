Üniversitelere 36 milyar lira ödenek

Hükümet, eğitime verdiği önemi üniversitelere ayırdığı ödenek ile bir kez daha gösterdi. Üniversitelere 2020 yılı için toplam 36,1 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü.

Hükümet, eğitime verdiği önemi üniversitelere ayırdığı ödenek ile bir kez daha gösterdi. Üniversitelere 2020 yılı için toplam 36,1 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesi oldu. Hacettepe'nin ardından en fazla ödenek ayrılan üniversiteler, 1 milyar 147,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesi, 1 milyar 46,5 milyon lirayla İstanbul Üniversitesi, 961,5 milyon lirayla Ege ve 888,1 milyon lirayla Gazi Üniversitesi oldu. İletişim, Avrupa Birliği başkanlıkları, TİKA, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay için öngörülen ödenekler, Hacettepe Üniversitesine verilmesi planlanan bütçeye yaklaşamadı.