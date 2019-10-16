  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydın’dan Mersin'e gidip hasmını öldürdü

Aydın’dan 'e gidip hasmını öldürdü

Aydın’dan Mersin'e gidip hasmını öldürdü

16.10.2019, 11:33

’in ilçesinde bir kişi hasmı olduğu iddia edilen şahsı öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada, bir bahçe içerisinde saklanan F.K.’yi suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Aydın'dan sabah 07.00 sıralarında Tarsus'taki hayvan pazarına gelen F.Y. (69) adlı şüpheli Kemal Öztunç'u aramaya başladı. F.Y. belindeki silahı çıkararak havyan pazarındaki kafeteryada Kemal Öztunç'a (66), rastgele ateş etti. Bir şarjörü Kemal Öztunç'un üzerine boşaltan şüpheli ikinci şarjörü de takıp olay yerinden uzaklaştı. Kemal Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada, bir bahçe içerisinde saklanan F.K.'yi suç aleti ile birlikte yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’dan Mersin'e gidip hasmını öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN