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Haberler > Yaşam > Çanakkale'de bot içinde 35'i çocuk 74 kaçak göçmen yakalandı

'de bot içinde 35'i çocuk 74 yakalandı

Çanakkale'de bot içinde 35'i çocuk 74 kaçak göçmen yakalandı

16.10.2019, 08:59

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 74 , tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda lastik bot içinde 35'i çocuk, 19'u kadın ve 20'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

DHA

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