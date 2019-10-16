Çanakkale Boğazı'nda lüfer akınının başlamasıyla amatör balıkçılar, kasık çizmelerini giyip, bellerine kadar suya girerek balık avlıyor. Bu anlar ise ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.
Karadeniz'den Akdeniz'e sıcak sulara göç etmeye başlayan lüferler, Çanakkale'deki amatör balıkçıların da ekmek kapısı oldu.
Çanakkale'de denizde ilginç görüntüler! Bellerine kadar suya giriyorlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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