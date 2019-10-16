Çanakkale'de denizde ilginç görüntüler! Bellerine kadar suya giriyorlar...

Çanakkale Boğazı'nda lüfer akınının başlamasıyla amatör balıkçılar, kasık çizmelerini giyip, bellerine kadar suya girerek balık avlıyor. Bu anlar ise ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.