Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Çanakkale'de, paylaşımlarında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
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