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'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

16.10.2019, 13:50

'de, paylaşımlarında ile ilgili terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı. ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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