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’de operasyonuna 1 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

16.10.2019, 10:19

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son bir haftada düzenledikleri  operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda, 17,13 gram bonzai, 24,79 gram esrar ve 3,19 gram metamfetamin ele geçirildi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapılan şüphelilerden 20'si polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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