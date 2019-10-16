Cannes’da atv rüzgarı!

Fransa’nın Cannes kentinde her yıl Ekim ayında düzenlenen dünyanın en büyük TV içerik fuarı MİPCOM’ da yine atv rüzgarı esti. “Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yola çıkan, 4 kıtada ve 100’den fazla ülkede yakaladığı izlenme oranıyla 26. yaşının başarısını dünya ölçeğinde taçlandıran atv bu sene Cannes’a damgasını vurdu.

KURULUŞ OSMAN VE HERCAİ KIRMIZI HALIDA GÖZ KAMAŞTIRDI!

Bu sene ikinci sezonuyla ekranda olan Hercai'nin başrol oyuncularından Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel ile dizinin yönetmeni Cem Karcı kırmızı halıda yerini aldı. Ayda Aksel dizideki karakteri Azize Aslanbey olarak kırmızı halıda boy gösterdi ve basının ilgi odağı oldu.

Yurt dışında "The Ottoman" adı ile yayınlanacak olan atv'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit de kırmızı halıda yer aldı. Özellikle kadınların yoğun ilgisini toplayan Burak Özçivit Cannes sokaklarında hiçbir hayranını kırmayarak hepsi ile tek tek fotoğraf çektirdi.

Kuruluş Osman'ın yakışıklı başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Hercai'nin başrol oyuncularından Akın Akınözü Cannes'da yoğun ilgiyle karşılandı. Hayranları ekranın iki başarılı ve yakışıklı oyuncusunu kırmızı halıda ilgi seline boğdu. Ebru Şahin de şıklıklarıyla göz kamaştıran oyuncular arasında yer aldı. Güzelliğiyle ilgi odağı olan oyuncu hayranlarına karşı olan sevecen tavırları ve samimiyetiyle orada da gönülleri fethetmeyi başardı.

YABANCI BASINA ATV'DEN İKİ TANITIM BİRDEN!

atv, dizilerinin iddialı oyuncu kadrosu ile bu sene Cannes'a adeta çıkartma yaptı. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ; Hercai dizisinin başrol oyuncuları Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel; dizinin yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi ile yapımcı Banu Akdeniz bu sene atv ekibi ile beraber Cannes'da sektörün temsilcileri ile bir araya geldi.

atv, 14.000'i aşkın TV profesyonelinin katıldığı fuarda açık hava ilanları ile Cannes sokaklarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederken düzenlediği iki tanıtım toplantısı ve iddialı oyuncu kadrosu ile bu sene Cannes'a damgasını vurdu.