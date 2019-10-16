Denizli’de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgileri göre kaza, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi Değirmendere mevki yakınlarında meydana geldi. Kamyon ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
İHA
Denizli’de feci kaza: 3 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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