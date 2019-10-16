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'de polis memurunun şehit olduğu kazada yeni gelişme

Denizli'de polis memurunun şehit olduğu kazada yeni gelişme

16.10.2019, 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019,09:38

'de, otomobiliyle çarparak görevi başındaki polis memurunun şehit olmasına yol açan sürücü tutuklandı. sırasında 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M'nin ifadesinde, pişman olduğunu ve kaza nedeniyle polis memurunun şehit olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söylediği belirtildi.

Denizli'de, otomobiliyle polis aracına çarparak görevi başındaki polis memurunun şehit olmasına yol açan sürücü tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 49 yaşındaki Yücel Başpınar'ın bulunduğu ekip aracına otomobiliyle çarparak Başpınar'ın şehit olmasına neden olduğu belirtilen Aykut M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aykut M. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaza sırasında 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M'nin ifadesinde, pişman olduğunu ve kaza nedeniyle polis memurunun şehit olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söylediği belirtildi.

OLAY

Barbaros Caddesi'nde 13 Ekim'de devriye gezen Süleyman Topaloğlu idaresindeki 20 A 7551 plakalı ekip aracı ile Aykut M'nin kullandığı 20 DM 567 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yücel Başpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki (PAÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Kaza sırasında 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M. ise gözaltına alınmıştı.

AA

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