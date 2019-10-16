Doktor baba-kız aynı istasyonda

Denizli Merkez 1 No'lu Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Doktor Talat Topan meslek yaşantısının 26. yılında aynı istasyona hekim olarak atanan doktor kızı Begüm Topan ile birlikte çalışmaya başladı

Denizli Merkez 1 No'lu Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Doktor Talat Topan meslek yaşantısının 26. yılında aynı istasyona hekim olarak atanan doktor kızı Begüm Topan ile birlikte çalışmaya başladı. Doktor Begüm Topan, "Bu yıl Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum ve atamalar sonucunda babamla aynı yerde hekimlik mesleğine başladım. Babamla aynı fakülteden mezun olup aynı yerde hekim olarak göreve başlamak benim için çok güzel bir duygu. Meslekte edindiği bilgi birikimiyle bana rehberlik ediyor. Ben de babam gibi yıllarca sağlık camiasına başarılı bir şekilde hizmet ederek meslek hayatımı sürdürmek istiyorum" dedi.

HASAN DURNA