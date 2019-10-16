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Haberler > Yaşam > İzmir'de 13 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

'de 13 ilçede kesintisi! 'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 'de

İzmir'de 13 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

16.10.2019, 09:51

'de 13 ilçede bugün kesintileri yaşanacak. günü (Bugün) yaşanacak olan bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. 'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki 'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte günü elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…

'de 13 ilçede bugün kesintileri yaşanacak. günü (Bugün) yaşanacak olan bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. 'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki 'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte günü elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…

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İzmir'de 13 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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