İzmir’in akciğerleri bu hale geldi

Buca'nın Kaynaklar bölgesinde 'kentin akciğerleri' olan hazineye ait ormanlık alanlar, rantçılar tarafından talan ediliyor. Son olarak Kaynaklar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki 2 dönümlük ormanlık alan, yakın zamanda kimliği belirsiz kişilerce talan edildi.

Buca'nın Kaynaklar bölgesinde 'kentin akciğerleri' olan hazineye ait ormanlık alanlar, rantçılar tarafından talan ediliyor. Son olarak Kaynaklar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki 2 dönümlük ormanlık alan, yakın zamanda kimliği belirsiz kişilerce talan edildi. Ağaçları kesenler, çevre sakinlerince durduruldu. Ağaç kesimi yapıldığı sırada yakalananlara, Kaynaklar Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı'nca 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 4 bin 800 TL'lik idari para cezası kesiliyor. Ayrıca bu kişiler hakkında dava da açılıyor.



'SAHİP ÇIKMALIYIZ'



Kaynaklar'da 30 yıldır yaşayan emekli Remzi Tırpancıoğlu (70), bir çam ağacının 60-70 senede büyüdüğünü ifade ederek, "İzmir'in can damarı burası. Herkes Kaynaklar'da yer sahibi olmak istiyor. Nereye kadar bu böyle gidecek?" dedi. Doğancılar Mahalle Muhtarı Nebahat Coşkun da kısa bir süre önce ihbar üzerine jandarmayla giderek ağaçları kesenleri kıl payı kaçırdıklarını söyledi. Coşkun, "Kimi hobi bahçesine çeviriyor kimi ev yapıyor. Biz talancıları sokmak istemiyoruz" diye konuştu.