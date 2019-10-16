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'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

16.10.2019, 11:30

'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Saat 22.30 sıralarında Konya - karayolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada E.D. idaresindeki 45 ABD 588 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya - Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 45 ABD 588 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Kuş (17) ile Mehmet Dönmez (20) savrularak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki yaralıyı ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Kuş (17) ile Mehmet Dönmez (20) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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