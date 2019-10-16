Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Ekim Çarşamba hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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