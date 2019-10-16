Muğla'da orman yangınları

Muğla'da yıldırım düşmesi nedeniyle 8 ayrı noktada başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar, geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıldırım düşmesi nedeniyle farklı ilçelerdeki 8 noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar, geniş alana yayılmadan söndürüldü. AA