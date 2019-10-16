Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. yeni bölümü başladı. Sen Anlat Karadeniz ATV canlı izle! Sen Anlat Karadeniz'in 16 Ekim Çarşamba günü ekrana gelecek olan son bölümünde bu hafta Ali ve Esma’nın düğününde sürpriz gelişmeler yaşanacak. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı izleme sayfası!

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. yeni bölümü başladı. Sen Anlat Karadeniz ATV canlı izle! Sen Anlat Karadeniz'in 16 Ekim Çarşamba günü ekrana gelecek olan son bölümünde bu hafta Ali ve Esma'nın düğününde sürpriz gelişmeler yaşanacak. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı izleme sayfası!

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜM CANLI İZLE! – ATV

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ'DE GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.