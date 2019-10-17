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Abisinin kafasına bıçak sapladı

Abisinin kafasına bıçak sapladı
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Sultanhisar’da 11 yaşındaki Ç.T’nin şaka yapmak isterken fırlattığı bıçak abisi E.T’nin (15) kafasına saplandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Çayan T. (11) şaka yapmak isterken abisi Erkin T'yi (15) kafasından bıçakladı. Kafasına saplanan bıçakla bir anda kanlar içerisinde kalan Erkin T. ailesine haber verdi. Ağır yaralanan Erkin T. kafasındaki bıçakla birlikte 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan ameliyatın ardından kafasına saplanan bıçak çıkartılan Erkin T, hayati tehlikesi devam ettiği için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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