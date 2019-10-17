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'da otomobil devrildi: 2 ölü

Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 ölü

17.10.2019, 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,16:38

'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından morguna kaldırıldı.

Veli Ülger (33) yönetimindeki 06 K 5603 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ve aynı otomobilde bulunan Battal Şenel (27) yaşamını yitirdi.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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