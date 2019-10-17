Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Veli Ülger (33) yönetimindeki 06 K 5603 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ve aynı otomobilde bulunan Battal Şenel (27) yaşamını yitirdi.
Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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