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: Yine yerdeyim

Aleyna Tilki: Yine yerdeyim

17.10.2019, 14:04

Yaptığı her paylaşımla ve yorumla gündeme gelmeyi başaran yine kendini yerlere attı! Tilki verdiği son pozlarla hayranlarının ilgisini çekti.

Eğitim için Amerika'nın yolunu tutan genç şarkıcı Aleyna Tilki, gözlüklü yeni imajıyla dikkat çekti. Mini elbisesiyle verdiği pozlarını paylaşan Aleyna Tilki, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum" notunu yazdı.


Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, Türkiye'den ayrılmıştı.

California'da eğitimine devam edecek olan Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, çizgili mini elbisesiyle ve gözlüğüyle verdiği iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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