  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

'de 42  yakalandı

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

17.10.2019, 09:33

'nin ilçesinden lastik botla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 42 , ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi üzerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağından, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, durdurulan lastik bottaki, 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 8'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 42 kaçağı yakaladı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN