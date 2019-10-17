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'de operasyonu: 3 gözaltı

Denizli'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

17.10.2019, 17:23

'de depoya düzenlenen operasyonda 223 litre ile 645 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, geçen salı günü kent merkezinde bulunan bir depoya operasyon yaptı. Depoda yapılan aramada 223 litre sahte içki ile 48 bin sahte bandrol, 12 bin 500 şişe kapağı, 2 bin 900 boş şişe, 645 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Kaçak içkilere el konulurken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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