Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölümde neler olacak?

Akın Akınözü, Ebru Şahin gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Hercai'nin merakla beklenen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının en çok seyredilen ve sevilen dizisi olan Hercai'nin yayınlanan 16. bölümü sonrası dizinin hayranları merakla Hercai 17. bölümünü bekliyor. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte Hercai'nin 17. yeni bölüm fragmanı...

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.

Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.

HERCAİ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?