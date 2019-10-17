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İzmir Kemalpaşa'da operasyon! Onlarca ton ele geçirildi

17.10.2019, 12:27

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda, 109 ton ele geçirildi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 6 ton solvent türevi ürün ve 103 ton bitkisel atık yağ olmak üzere 109 ton kaçak ele geçirildi. İş yeri sahibi Eray A. hakkında işlem yapıldı.

'in ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 109 ton ele geçirildi.

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