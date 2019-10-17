İzmir Kemalpaşa'da operasyon! Onlarca ton ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 6 ton solvent türevi ürün ve 103 ton bitkisel atık yağ olmak üzere 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yeri sahibi Eray A. hakkında işlem yapıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.