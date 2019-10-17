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'da ilginç kaza! Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı

Manisa'da ilginç kaza! Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı

17.10.2019, 09:38

'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, cebinde taşıdığı bıçakla bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerince kaldırılan Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Sefa K. (26 ), Yıldırım Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki tren istasyonu önünde yürüdüğü sırada kaldırıma ayağı takılarak düştü. Düşmenin etkisiyle Karaca'nın cebinde bulunan bıçak açılarak bacağına saplandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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