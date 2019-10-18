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'de ! Çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü

Balıkesir'de alevli gece! Çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü

18.10.2019, 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019,10:24

merkez ilçesindeki evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü. Hayatını kaybeden çocuğun esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta Mustafa Gümüş'e ait evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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