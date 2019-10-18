Balıkesir merkez Karesi ilçesindeki evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü. Hayatını kaybeden çocuğun yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta Mustafa Gümüş'e ait evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'de alevli gece! Çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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