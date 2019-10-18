Beni Bırakma'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte Beni Bırakma yeni bölümden detaylar...

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma'nın gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Berkay Veli, Merve Üçer, Emrah Akduman, suda Doğar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Bırakma'nın yeni bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. İşte Beni Bırakma yeni bölüme dair detaylar...