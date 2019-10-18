Beni Bırakma'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte Beni Bırakma yeni bölümden detaylar...

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma'nın gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Berkay Veli, Merve Üçer, Emrah Akduman, suda Doğar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Bırakma'nın yeni bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. İşte Beni Bırakma yeni bölüme dair detaylar...
Emre'yle birlikte yolda kalıp sığındıkları kulübeden ayrılan Elif yolda tanıdık bir yüzle karşılaşır. Emre uyandığında Elif'in bıraktığı bir notun ardından gittiğini görür. Sıla karakolda Tarık'ın kendisini koruma çabasından etkilenmiş, Tarık'la ilgili umuda kapılmıştır.
Tarık da Kerem'in karşısına hazırladığı sürprizle çıkar. Şirketi için yatırımcı bekleyen Kerem, Tarık'ı karşısında görünce öfkeden deliye döner. Banu'nun içinde kendisini zora sokacak kaydın bulunduğu telefonu ortadan kaldırmasından sonra evde Fatma'nın telefonu aranmaktadır.
Tarık'ın yatırımcı olarak Kerem'in karşısına çıktığını öğrenen Sıla, Tarık'ın intikam oyundan iyice korkmaya başlamıştır. Bu oyundan dolayı Meltem'i de sorumlu tutan Kerem Meltem'in sert tepkisiyle karşılaşır.
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