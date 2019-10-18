Bir Zamanlar Çukurova'da Demir idam mı edilecek? Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm izle

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 40. Bölümünde, nefes kesen bir an ile sona erdi. Hamamda Hünkar’a yakalanan Şermin, Demir’e karşı verdiği ifadeyi değiştireceğine yüklü bir ödeme karşılığında söz verdi. Ancak, mahkeme sona ererken hala gelip ifadesini değiştirmemişti. Savcılık, şahit de bulunduğu için Demir’in idam ile yargılanmasını istiyordu. Hakim’in kararı ne olacak? İşte yeniden izlemek isteyenler ve izleyemeyenler için Bir Zamanlar Çukurova 40. bölümü...