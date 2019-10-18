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'de feci ! Virajı alamayarak ormana alev aldı

Çanakkale'de feci kaza! Virajı alamayarak ormana uçan otomobil alev aldı

18.10.2019, 16:19

’nin Yenice ilçesinde virajı alamayarak ormanlık alana alev alarak yandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Yenice-Gönen karayolunda bu sabah meydana gelen kazada, Gönen ilçesinden Yenice istikametine gitmekte olan bir otomobil Karasuçam köyü yakınlarında keskin virajı dönemeyerek ormanlık alana uçtu. Sürücüsünün kaza sonrası ilçeye gitmesinin ardından alev alan araç yanarken, alevler ağaçlara sıçradı. Yoldan geçen bir köylünün yangını ihbar etmesinin ardından olay yerine bir arazözle intikal eden Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

İHA

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