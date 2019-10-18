E-kitap okumak isterken dolandırıldı

İzmir’de e-kitap okumak için bir internet sitesinden cep telefonuna dosya indirmek isteyen Özgür Gezer (24), cep telefonu üzerinden 4 bin 739 lira dolandırıldı

İzmir'de bir otelde çalışan Özgür Gezer (24), 7 Ekim Pazartesi günü e-kitap okumak için bir internet sitesi aracılığıyla cep telefonuna pdf dosyası indirdi. Telefonuna virüs bulaşması nedeniyle hiçbir işlem yapamayan Gezer, dolandırıldığını bir gün sonra para çekmek için gittiği bankamatikte anladı.



TELEFONU KULLANAMADI



Hesabındaki 3 bin 95 liranın kredi kartına aktarıldığını anlatan Gezer, "Telefonumdan internete girip bir kitap indirmek istemiştim. O sırada ekranda bazı yazılar dökülmeye başladı. Kullanılamaz hale gelen telefonumu fabrika ayarlarına çevirdim. Daha sonra telefonumdaki uygulamaları tekrar yükledim. Ancak maaş hesabımın bulunduğu bankanın mobil uygulamasına giriş yapamadım. Ertesi gün kartımdan para çekmek için bankamatiğe gittim ve hesabımdaki 3 bin 95 liranın kredi kartına aktarıldığını gördüm" dedi.



KARTI BLOKE OLDU



Kredi kartı bloke olduğu için banka şubesine başvuran Gezer, "Bankaya hesabımdaki işlemi benim gerçekleştirmediğimi söyledim. Ancak o sırada kredi kartım bloke olmuştu. Banka da işlem yapmak için genel müdürlükten referans numarası istedi. Kredi kartımdan 4 bin 739 TL çekilmiş. Dilekçeyle itiraz ettim. Ancak 9 Ekim'de ret cevabı geldi. Bu parayı iade edemeyeceklerini söylediler" diye konuştu.



'BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLECEK'



İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarıyla ilgili mağduriyet yaşayanların tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurabileceğini anlatan İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi avukat Salih Emrah Ertan, konuyla ilgili bir bilirkişinin görevlendirileceğini söyledi.