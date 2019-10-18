İzmir'de akılalmaz olay! Karın ağrısı şikayetiyle gitti, midesinden çıkanlar şok etti!

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yapılan operasyonla midesinden mıknatıs, anahtar, boş kovan, çivi, cıvata, anahtarlık, madeni para gibi yaklaşık 200 cisim çıkarılan hasta, yoğun bakımda hayatını kaybetti.