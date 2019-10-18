İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yapılan operasyonla midesinden mıknatıs, anahtar, boş kovan, çivi, cıvata, anahtarlık, madeni para gibi yaklaşık 200 cisim çıkarılan hasta, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ve midesinden 580 gram ağırlığında yaklaşık 200 cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı.
Bornova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki E.D, geçen hafta aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorlar, röntgen filminde midede çok sayıda cisim bulunduğunu tespit etti.
İzmir'de akılalmaz olay! Karın ağrısı şikayetiyle gitti, midesinden çıkanlar şok etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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