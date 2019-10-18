Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı izle! Kimse Bilmez yeni bölümde neler olacak?

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Pazar akşamlarına damga vuran Kimse Bilmez'in 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı baştan sona değişirken Pilot'un Duygu'ya yaptığı evlilik teklifinin yanıtı ne olacaktır? İşte Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı...

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır.

Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi?

Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister.

Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?