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‘Konunun bizzat takipçisi olacağım’

‘Konunun bizzat takipçisi olacağım’
Giriş Tarihi: 18.10.2019

, İzmir’de genç doktorun boğazını kesen Bayram Kaynak’ın en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'e yönelik jiletli saldıraya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yargının sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kasteden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım" dedi. Songür'ün, jiletle boğazının kesilerek yaralanmasına sendika ve sağlık çalışanları da basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

ANNESİ FENALAŞTI

Kadir Songür'ün annesi Dr. Nergis Songür de eyleme katıldı. Açıklama yaptıktan sonra fenalaşan Nergis Songür, sedyeyle hastanenin içine taşındı.

Hap vermedi diye doktorun boğazını kesti

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