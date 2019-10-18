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'da kuyuya düşen kazı itfaiye kurtardı

Manisa'da kuyuya düşen kazı itfaiye kurtardı

18.10.2019, 11:39

'nın Turgutlu ilçesinde, kapağı açık rögara düşen kaz, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, benzer durumun yaşanmaması için rögarın açık olan kapağını kapatarak, olay yerinden ayrıldı.

İzmir- Ankara yolunun Turgutlu çıkışındaki alışveriş merkezinin yakınında bulunan kaldırımdan geçenler, kapağı rögardan ses duydu. Merak ederek, rögara bakanlar, kazın düştüğünü görüp, itfaiyeden yardım istedi. 1 metre derinliğindeki rögara inen itfaiye eri, özel aparatla yakaladığı kazı çıkardı. Yakındaki evin bahçesinden kaçtığı belirlenen kaz, sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, benzer durumun yaşanmaması için rögarın açık olan kapağını kapatarak, olay yerinden ayrıldı.

DHA

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