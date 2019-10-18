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'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

Muğla'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

18.10.2019, 16:53

'nın Fethiye ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 85 yaşındaki için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan , vatandaşları arama çalışmasına katılmaya çağırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 85 yaşındaki Hayri Kaya için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılbel Mahallesi'nde yaşayan Kaya'dan, dün öğle saatlerinden beri haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. İz takip köpeği ve drone desteğiyle sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarına katılan Kızılbel Mahallesi Muhtarı Ferhat Kavcar, vatandaşları arama çalışmasına katılmaya çağırdı.

AA

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