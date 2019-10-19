  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Engelli kardeşi için antrenör oldu

Engelli kardeşi için antrenör oldu

Engelli kardeşi için antrenör oldu
Giriş Tarihi: 19.10.2019

İzmirli , engelli kardeşi Mustafa için hayatını değiştirdi. Resim öğretmenliği bölümünü bitiren Feride Çetin, hayallerinin değil, kardeşinin peşinden gitti. İlk başlarda kardeşini boccia kursuna getirip götüren Feride Çetin, şimdi ise antrenör

İzmir'de yaşayan Mustafa Çetin (24), doğuştan serebral palsi hastası olduğu için ellerini ve ayaklarını kullanamadığından hayatını tekerlekli sandalyede geçiriyor. Aynı zamanda konuşamayan Mustafa Çetin, geçen yıllarda tesadüfen boccia sporu ile tanıştı. Bu sporu seven ve takıma katılmak isteyen Mustafa Çetin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Boccia Takımı'na dahil oldu.

KURSLARA KATILDI

Çetin, ablası Feride Çetin'i (29) de arkasından sürükledi. Resim öğretmenliği bölümünü bitiren Çetin, hayallerinin peşinden değil, kardeşinin peşinden gitti. Önce onun yanında gönüllü olarak derslere katılan Feride Çetin, daha sonra antrenörlük kursuna katıldı. Antrenör olan Çetin, dersleri bu kez antrenör olarak sürdürmeye başladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Engelli kardeşi için antrenör oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN