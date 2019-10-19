Engelli kardeşi için antrenör oldu

İzmirli Feride Çetin, engelli kardeşi Mustafa için hayatını değiştirdi. Resim öğretmenliği bölümünü bitiren Feride Çetin, hayallerinin değil, kardeşinin peşinden gitti. İlk başlarda kardeşini boccia kursuna getirip götüren Feride Çetin, şimdi ise antrenör

İzmir'de yaşayan Mustafa Çetin (24), doğuştan serebral palsi hastası olduğu için ellerini ve ayaklarını kullanamadığından hayatını tekerlekli sandalyede geçiriyor. Aynı zamanda konuşamayan Mustafa Çetin, geçen yıllarda tesadüfen boccia sporu ile tanıştı. Bu sporu seven ve takıma katılmak isteyen Mustafa Çetin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Boccia Takımı'na dahil oldu.



KURSLARA KATILDI



Çetin, ablası Feride Çetin'i (29) de arkasından sürükledi. Resim öğretmenliği bölümünü bitiren Çetin, hayallerinin peşinden değil, kardeşinin peşinden gitti. Önce onun yanında gönüllü olarak derslere katılan Feride Çetin, daha sonra antrenörlük kursuna katıldı. Antrenör olan Çetin, dersleri bu kez antrenör olarak sürdürmeye başladı