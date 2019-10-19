Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm ATV canlı izle! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü başladı! Yarışmacılar 19 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de soruları cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.İşte, Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm ATV canlı izleme sayfası!

Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm ATV canlı izle! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü başladı! Yarışmacılar 19 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de soruları cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.İşte, Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm ATV canlı izleme sayfası!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 837. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.